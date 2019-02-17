ولي العهد السعودي يعلن توقيع اتفاقيات بعشرين مليار دولار مع باكستان

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في الرياض يوم 14 يناير 2019

نقل تلفزيون العربية عن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قوله يوم الأحد إن المملكة وقعت اتفاقيات مع باكستان بقيمة 20 مليار دولار.

وصل الأمير محمد بن سلمان إلى باكستان في وقت سابق يوم الأحد في أولى محطات جولته بجنوب آسيا والصين.