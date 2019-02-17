دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي تعرف على مهام تطبيق «وطني» الجديد في تعرف على مهام تطبيق «وطني» الجديد في السعودية

أطلق المركز الوطني «أداء» لقياس أداء الأجهزة العامة، تطبيقًا جديدًا «وطني» بشكل رسمي، وذلك بهدف قياس رضا المستفيد من الخدمات الحكومية في المملكة، وذلك من أجل تحسين خدمات الأجهزة الحكومية.

ومن جانبها، قالت وسائل إعلام سعودية عن التطبيق أنه بمثابة منصة تفاعلية تمكن المستفيد من مواطن أو مقيم أو زائر ومستثمر من تقييم مستوى رضاه عن الخدمات الحكومية وإبداء ملاحظاته وتقديم مقترحاته.

ويأتي ذلك بهدف دعم تحسين خدمات الأجهزة العامة الحكومية وتطويرها، ذلك وفق نتائج واقعية من أرض الواقع، بناء على تجارب من المستفيدين.

وبحسب المعلومات المتاحة، فإن التطبيق موجود على أكبر من 30 ألف مركز خدمة حكومي، و80 ألف خدمة معرفة في أكثر من 1150 مدينة وقرية وهجرة في المملكة، حيث يقيم التطبيق الخدمات الالكترونية التي تقدمها الأجهزة العامة، فيما بلغ عدد الخدمات الالكترونية أكثر من 125 خدمة الكترونية تقدمها 22 منصة الكترونية حكومية.

ويساهم تطبيق «وطني» في تدعيم صناعة القرار من خلال 3 أدوات لدعم الأجهزة العامة، هي «لوحة بيانات وطني»، التي ستتاح لأمراء المناطق ورؤساء الأجهزة قريبًا. المزيد:

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