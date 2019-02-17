مرور السعودية يعرض فيديو لحادث مروع

وأوضح الحساب أن الحادث ناتج عن تجاوز قائد المركبة للإشارة الحمراء مع قيادتها بسرعة عالية. ووجه مرور السعودية نصيحة لقائدي المركبات، مطالبا إياهم بضرورة التقيد بالأنظمة المرورية. وعلقت إدارة المرور "الحادث المروري هو نتيجة تجاوز قائد المركبة للإشارة الحمراء مع قيادتها بسرعة عالية، لسلامتكم وسلامة الآخرين نرجو التقيد بالأنظمة المرورية".

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