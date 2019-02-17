الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - جنود من القوات المسلحة الاماراتية يستعرضون مهاراتهم خلال افتتاح معرض إيدكس للصناعات العسكرية في ابو ظبي يوم الأحد قالت الإمارات العربية المتحدة يوم الأحد إنها وقعت صفقات عسكرية قيمتها 3.87 مليار درهم (1.1 مليار دولار) مع شركات عالمية. وأوضح متحدث باسم معرض إيدكس للصناعات العسكرية أن الإمارات أعلنت أيضا عن صفقات عسكرية قيمتها 1.1 مليار درهم مع شركات محلية.

كانت هذه تفاصيل خبر إيدكس: الإمارات تعلن عن صفقات عسكرية بقيمة 1.1 مليار دولار مع شركات عالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الكويت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.