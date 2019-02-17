عبد الملك الحوثي يؤكد لغريفيث استعداد "أنصار الله" لتنفيذ اتفاق ستوكهولم

القاهرة — سبوتنيك. جاء ذلك خلال استقبال الحوثي للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث في صنعاء اليوم الأحد.
وبحسب بيان صادر عن الناطق باسم الجماعة، انتقد الحوثي "رفض الطرف الآخر (الحكومة اليمنية) المستمر لما قد تم الاتفاق عليه وآخر ذلك تعنتهم تجاه الخطة التي قدمها رئيس لجنة التنسيق وإعادة الانتشار، وعدم جهوزيتهم الحقيقية في التقدم بملف الأسرى وبما يثبت أنهم غير حريصين على السلام".
كما انتقد عرقلة باقي القضايا التي تم الاتفاق عليها خلال مشاورات السويد من بحث معالجات اقتصادية سريعة ومناقشة الآليات والسبل لفتح مطار صنعاء الدولي والتهدئة في محافظة تعز وغيرها من القضايا ذات الصلة.
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