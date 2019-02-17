أول فيديو للتونسيين المختطفين في ليبيا

وقال وزير الخارجية الليبي، محمد طاهر سيالة، إن الجهات الأمنية الليبية توصلت إلى الجهة التي اختطفت العمال التوانسة، يوم الخميس الماضي.

وأضاف، في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أن الجهات المعنية تبذل كل جهودها للتعرف على مكان احتجازهم وتخليصهم في أقرب وقت.

وتابع أن الخارجية الليبية والجهات الأمنية في طرابلس يتابعون القضية بتنسيق كامل مع منطقة الزاوية، التي اختطف فيها العمال يوم الخميس الماضي، وأن الجهات الأمنية ومدير أمن منطقة الزاوية يتابع الموضوع بشكل مباشر.

وأكد أنه لم يتم الوصول للمكان الذي يحتجز فيه العمال التوانسة حتى يوم الأحد 17فبراير/ شباط، وأن المعلومات المتوفرة تشير إلى علاقة الخاطفين بالليبي الموقوف في تونس بسبب قضية مخدرات.