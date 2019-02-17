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وقال الحساني، في مؤتمر صحفي، إن "مجموع العقود الخارجية لدولة الإمارات 3 مليار 866 ألف درهم [مليار و53 مليون دولار] مع شركات عالمية"، مشيرا إلى أن الإمارات أبرمت تعاقدا مع شركة رايثون الأميركية بقيمة مليار و307 ألف درهم.
© AP Photo / Jon Gambrell
وانطلقت في العاصمة الإماراتية أبوظبي، اليوم الأحد، فعاليات معرض الدفاع الدولي "آيدكس"، ومعرض الدفاع البحري "نافدكس"، والتي تستمر حتى يوم الخميس القادم.
وتشارك مؤسسة "روستيخ" الحكومية الروسية بجناح في المعرض، ويشارك الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، ضمن الوفود الرسمية.
وسيتم استعراض آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا العسكرية، في ظل الثورة الصناعية الرابعة، فيما يشهد المعرض العديد من العروض الحية، التي تحاكي سيناريوهات مختلفة، باستخدام مختلف صنوف الأسلحة والمعدات.
وتوفر الشركات العارضة منصات تفاعلية تمكن الزوار من تجربة العديد من المعدات والعروض ثلاثية الأبعاد.
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث باسم "إيدكس": الإمارات تعلن صفقات عسكرية ضخمة مع شركات عالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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