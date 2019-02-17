دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper ضبط مصنع للخمور بعسير يحوي أكثر من 3 آلاف لتر أسفر التنسيق والتعاون الأمني بين وحدة مكافحة الخمور والمسكرات بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة عسير والجهات الأمنية بالمنطقة، عن اكتشاف مصنع للخمور بإحدى قرى المنطقة. وبحسب المعلومات الأولية، فإن المصنع حَوى أحد عشر برميلًا سعة كل برميل 300 لتر، مملوءة بالمادة المخمرة. تم تسليم الموقع للجهات الأمنية لإكمال اللازم وفق الأنظمة والتعليمات.

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