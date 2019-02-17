تعرف على فوائد الزيتون الأسود للجسم

لموالح والمخللات من المقبلات التى لا نستغنى عنها فى كل الوجبات، حيث إنها تعمل على فتح الشهية وتعطى مذاقا مختلفا للطعام، ويعتبر الزيتون من أهم هذه المقبلات، حيث يتميز بمذاقه الطيب، كما أنه يحتوى على كمية كبيرة من الفيتامينات التى تعمل على تعزيز صحة الجسم.

وضمن سلسلة موضوعات دلع جسمك يقدم "اليوم السابع" فوائد الزيتون الأسود وفقا لما ذكره موقع timesofindia

1: يحتوى الزيتون الأسود على نسبة كبيرة من الفيتامينات والألياف التى تعمل على تعزيز صحة الجهاز الهضمى وعلاج الاضطرابات، كما أنه يحد من خطر الإصابة بسرطان المعدة والقولون.

2: له دور فعال فى علاج مشاكل القلب والأوعية الدموية، حيث إنه يقلل من نسبة الكوليسترول فى الدم.

3: يحتوى الزيتون على نسبة كبيرة من المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات التى تحد من خطر الإصابة بالأورام السرطانية.

4: يحسن صحة العظام والمفاصل، ويقلل خطر الإصابة بهشاشة العظام والتهاب المفاصل.

5: يحافظ على صحة الجهاز التنفسى والرئة ويحميها من الأمراض مثل الربو والتهاب الشعب الهوائية.

6: نظرا لاحتوائه على فيتامين "هـ" فهو يعمل على الحفاظ على صحة العيون وحمايتها من الالتهابات ومشاكل الرؤية.

7: يعتبر الزيتون مسكنا للألم ويعالج الالتهابات.

8: يعزز صحة البشرة والشعر لاحتوائه على كمية كبيرة من المعادن والفيتامينات.