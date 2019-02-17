شكرا لقرائتكم خبر عن لمرصد: مقتل 18 شخصا فى قصف للقوات السورية على إدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان (مقره لندن) مقتل 18 شخصا في قصف للقوات السورية استهدف آخر منطقة رئيسية خارجة عن سيطرة الجيش في شمال غرب سوريا، خلال الساعات الـ48 الأخيرة. وقال المرصد - طبقا لقناة (العربية) الإخبارية - إن القوات السورية نفذت قصفا مدفعيا وصاروخيا في خان شيخون ومعرة النعمان في محافظة إدلب. وقد أحكمت هيئة تحرير الشام سيطرتها على محافظة إدلب الشهر الماضي على حساب فصائل معارضة أخرى تدعمها تركيا. وتجنبت إدلب - منذ سبتمبر الماضي - التعرض لعملية عسكرية واسعة من قبل قوات السورية عبر اتفاق لوقف إطلاق النار رعته كل من روسيا وتركيا، لكن المنطقة لا تزال تتعرض لعمليات قصف متفرقة ينفذها الجيش السوري بينما سقطت مئات القذائف على مناطق عدة بينها معرة النعمان وخان شيخون اليومين الماضيين.

كانت هذه تفاصيل خبر لمرصد: مقتل 18 شخصا فى قصف للقوات السورية على إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.