شكرا لقرائتكم واشنطن تنفي مشاركتها في غارة استهدفت موقع لـ «القاعدة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - واشنطن، القاهرة، طرابلس - «الحياة» - رويترز | منذ 20 ساعة في 16 فبراير 2019 - اخر تحديث في 16 فبراير 2019 / 00:15

عبرت الولايات المتحدة عن قلقها البالغ من التوترات المستمرة في جنوب ليبيا والتي أدت الى إغلاق البنية التحتية الحيوية للنفط وحرمت جميع الليبيين من الموارد الاقتصادية الحيوية. فيما نفى الجيش الأميركي المشاركة في غارة على موقع لتنظيم «القاعدة» في مدينة أوباري الليبية، ما يتناقض مع تصريح لمسؤول ليبي.



ودعت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أمس، جميع الأطراف الليبية إلى وضع ترتيب أمني مقبول في شكل متبادل يضمن سلامة عمال شركة النفط الوطنية ويسمح باستئناف إنتاج النفط في حقل الشرارة في أسرع وقت ممكن لمصلحة جميع أبناء الشعب الليبي.

وجدد البيان تأكيد الولايات المتحدة السماح للجنة الوطنية للنفط باستئناف عملها من دون عوائق، وأن تظل هذه الموارد الليبية الحيوية تحت سيطرة شركة نفط الشمال والرقابة الوحيدة لحكومة الوفاق الوطني، كما هو موضح في قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الأرقام 2259 (2015) و 2278 (2016) و 2362 (2017).

وأضاف البيان: «نعرب عن التزامنا الثابت بالوقوف إلى جانب جميع الليبيين في حربنا المشتركة ضد الإرهاب، ونرحب بالجهود الجارية لضمان حرمان تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين من الملاذ الآمن في جنوب ليبيا، وما زلنا ملتزمين باستخدام جميع الأدوات المتاحة لاستمرار الضغط على الجماعات الإرهابية، بناءً على طلب حكومة الوفاق الوطني وبالتنسيق معها».

الى ذلك، نفى الجيش الأميركي المشاركة في غارة على موقع لتنظيم «القاعدة» في مدينة أوباري الليبية، ما يتناقض مع تصريح لمسؤول ليبي.

وكان الناطق باسم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني محمد السلاك قال في بيان مساء الأربعاء، إن قوات أميركية ليبية مشتركة «قصفت» موقعاً يتمركز فيه عدد من أفراد تنظيم «القاعدة» في ضواحي مدينة أوباري. وأفاد السلاك في بيان «يأتي هذا العمل المشترك بين المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني والحكومة الأميركية، متزامناً مع لقاء وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، ووزير الخارجية الليبي محمد سيالة في الاجتماع الدولي لمكافحة تنظيم داعش الأسبوع الماضي».

لكن القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا، المسؤولة عن القوات الأميركية في المنطقة، أوضحت بإنه رغم دعم الولايات المتحدة لما تصفه بجهود الحكومة الليبية المعترف بها دولياً في مكافحة الإرهاب، إلا أن القوات الأميركية لم تشارك في الغارة.

وأفادت في بيان «القيادة الأميركية في أفريقيا لم تشارك في الغارة التي جرى الإبلاغ عنها على موقع للقاعدة في أوباري في ليبيا في 13 الشهر الجاري». وأضافت: «القيادة الأميركية في أفريقيا لم تشن أي ضربات جوية في ليبيا في 2019».

على صعيد آخر، أعلنت الأمم المتحدة إن 159 لاجئاً إريترياً نُقلوا جواً الأربعاء من العاصمة الليبية طرابلس إلى النيجر لإعادة توطينهم.

وذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنه جرى إنقاذ هؤلاء اللاجئين من مراكز احتجاز «معظمها مكتظة وتفتقد إلى المعايير الأساسية». ويعتبر ساحل ليبيا الغربي نقطة انطلاق رئيسية لآلاف المهاجرين الذين يسعون الى الوصول إلى أوروبا، وعادة ما يكون ذلك في قوارب مطاطية يوفرها المهربون.

وتقول الأمم المتحدة إن من تتم إعادتهم إلى ليبيا بعد اعتراض خفر السواحل لهم يتعرضون عادة لانتهاكات، منها العمل القسري والتعذيب، مع مرورهم عبر شبكات التهريب والجماعات المسلحة.

وقالت المفوضية «يقبع 6205 لاجئين ومهاجرين في مراكز الإيواء في ليبيا، منهم 4327 من الأشخاص المشمولين باختصاص المفوضية». وسيجري إعادة توطين اللاجئين من النيجر في دول مختلفة.