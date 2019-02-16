إلقاء القبض على أمريكي بتهمة "تعدد الزوجات"

ألقت السلطات في الولايات المتحدة القبض على رجل متزوج من أربع نساء في وقت واحد لا يعرفن بعضهن.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، فإن مايكل ميدلتون، من ولاية مين، تزوج في عام 2013، من أليسا جرانت، من ولاية نيو هامبشير، وبناء على طلبه، أهدته سيارة جديدة وملابس وكمبيوتر وأجهزة مختلفة باهظة الثمن، ولكنها بعد فترة علمت أنه باعها.

واعتدى "ميدلتون"، على زوجته بالضرب بعد مضي بضعة أسابيع على زواجهما واعتقل من قبل الشرطة، واختفى بعد الإفراج عنه، وبلغ ما حصل عليه من أموال من زوجته حوالي 20 ألف دولار.

وبدأت "جرانت" في البحث عن زوجها من أجل الحصول على وثيقة طلاق، واكتشفت أنها لم تكن الزوجة الوحيدة له، وقررت إبلاغ السلطات القضائية بالأمر، والتي بدأت بدورها تبحث عنه، وبعد ذلك، ظهرت له زوجتان أخريتان في ولايتي ألاباما وجورجيا.

وتقدمت زوجة رابعة لـ"ميدلتون"، بشكوى ضده، بعد الإطلاع على تفاصيل المقابلة التي أجرتها جرانت مع نيوزويك.

واتضح لاحقا أن "ميدلتون" تعرف في عام 2016 على إيشلي كلايمر (25 سنة)، وبعد شهر عقدا قرانهما، وتجولا لمدة ثلاث سنوات في جميع الولايات. وفي عام 2017، أنجبا طفلا تبنته عائلة في ولاية ميسوري.

وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على مايكل ميدلتون في مدينة كولومبوس بولاية أوهايو بتهمة تعدد الزوجات، وتبين أن هناك أوامر قضائية مختلفة لاعتقاله بتهمة العنف العائلي وقيادة السيارة في حالة سكر ودون رخصة قيادة في ولايات مختلفة.