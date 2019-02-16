- 1/2
- 2/2
أعلنت السعودية السبت عن مقتل 6 من جنودها على الحدود مع اليمن خلال الأيام الثلاثة الماضية، حسب وكالة "واس" الرسمية.
وأضافت الوكالة أن القتلى هم وكيل الرقيب عبد الله الحربي، والعريف أحمد حمدي، والجندي أول أحمد جباري، والجندي أول عبده بن حسن لخامي، وسالم الغامدي وناجي الدوسري من منتسبي القوات المسلحة السعودية، وقتلوا عند الحد الجنوبي في منطقتي نجران وجازان المحاذيتين للأراضي اليمنية. © STRINGER عناصر من القوات السعودية عند الحدود مع اليمنمقتل 6 عسكريين سعوديين على الحدود مع اليمن
وأعرب العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان عن تعازيهما لذوي القتلى.
وتقود السعودية منذ 26 مارس 2015 تحالفا عربيا يدعم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وقواته في مواجهة مسلحي الحوثيين، الذين يسيطرون على محافظات بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر 2014.
المصدر: "واس"
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل 6 عسكريين سعوديين على الحدود مع اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.