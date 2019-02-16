مقتل 6 عسكريين سعوديين... والملك سلمان وولي عهده يتحدثان

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© REUTERS / Khaled Abdullah
وأضافت الوكالة أن "العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان أعربا عن تعازيهما لذوي القتلى"، مؤكدة أن جموع المصلين، شيعت جثامين القتلى بالمقبرة المزروعية بالأحساء، وذلك عقب صلاة الجمعة بجامع خادم الحرمين الشريفين بالهفوف.
وتقود الممكلة العربية السعودية منذ 26 مارس/ أذار 2015، تحالفا عربيا يدعم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وقواته في مواجهة جماعة أنصار الله (الحوثيين)، التي تسيطر على محافظات بينها صنعاء منذ 21 سبتمبر/أيلول 2014.
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