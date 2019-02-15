الان تتابع امرأة تطيح ببوتن أرضا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

أطاحت امرأة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتن، بعدما رفعته عن الأرض، وألقت به أرضا، الأمر الذي دفعه إلى النهوض وتقبيل رأسها، خلال جلسة تدريبية لرياضة الجودو، في سوشي بجنوب غربي روسا.

وكانت المرأة الحاصلة على الميدالية البرونزية برياضة الجودو في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، ناتاليا كوزيوتينا، البالغة من العمر 29 عاما، شاركت في الجلسة التدريبية، وتمكنت خلالها من إلقاء بوتن أرضا.

ورغم نشر العديد من الصور المتعلقة بتلك الجلسة التدريبية، بالإضافة إلى شريط فيديو، فإنه لم يتم نشر الصورة التي تظهر كوزيوتينا وهي تلقي بالرئيس الروسي على الأرض.

وأظهرت الصور والفيديو فلاديمير بوتن وهو “يصارع” عددا من مقاتلي الجودو والأبطال، لكن اللقطة التي شاركت فيها كوزيوتينا وتبين كيف رفعت الرئيس الروسي فوق رأسها وأسقطته على الفراش الذي يغطي أرضية الصالة الرياضية لم تظهر في أي منها، بحسب ما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وبعد الجلسة التدريبية، التي بدأت في التاسعة مساء الخميس بعد يوم من المحادثات مع الزعيمن التركي رجب طيب أردوغان والإيراني حسن روحاني، قال بوتن إن التمرين يساعد الناس على “الوصول إلى الحقيقة”.