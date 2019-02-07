دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي نوكيا تعود بهاتف Nokia 9 صاحب الخمس كاميرات

© alqiyady نوكيا تعود بهاتف Nokia 9 صاحب الخمس كاميرات

يبدو أن تاريخ إصدار Nokia 9 PureView سيكون على بعد أسابيع فقط، مع وجود عدد كبير من التسريبات والشائعات التي تحيط بالهاتف الرئيسي ونظام كاميرات عدسة “البينتا” الفريد الذي يكشف عن صفقة رائعة حول الهاتف، نعم صدق أو لا تصدق، هناك الكثير من شائعات عن نوكيا 9 PureView التي تشير إلى أن الهاتف سيأتي بخمسة كاميرات خلفية، الأمر الذي من شأنه بالتأكيد أن يجعل جهاز Nokia 9 الجديد متميزاً عن باقي الهواتف الذكية الكثيرة في السوق.

عودة شركة نوكيا بهاتف مميز

قبل إطلاق هاتف Nokia 8 في سبتمبر 2017وهاتف 8 Sirocco في فبراير 2018، قد مضى وقت طويل منذ أن أصبح لدينا هاتف Nokia مميز وفريد، ولكننا في طليعة شركة أخرى في شكل نوكيا 9 أو Nokia 9 PureView الذي من المتوقع أن يُطلق عليه.

وأعادت شركة HMD Global إحياء اسم نوكيا في عالم الهواتف الذكية، حيث قامت حتى الآن بإطلاق مجموعة من الهواتف ذات المستوى المتوسط مثل Nokia 3.1 Plus و Nokia 5.1 و Nokia 7.1 و Nokia 8.1، ومن المتوقع أن يكون تاريخ إطلاق نوكيا 9 في نهاية فبراير 2019، ويمكن أن يتنافس بشكل حقيقي مع هواتف الفئة الراقية مثل Samsung Galaxy S10، وSony Xperia XZ4 وHuawei P30، وهو شيء لم يستطع نوكيا سيروكو 8 القيام به عند إصداره.

ما هي مواصفات كاميرا الهاتف الجديد Nokia 9

تظهر أحدث عمليات التسريب أن هاتف Nokia 9 يحوي كاميرا عدسة بنتا، مع ثقوب إضافية لفلاش LED مزدوج والذي قد يكون مستشعر تقارب من نوع ما، ووفقًا للفيديو الترويجي المسرب، تحتوي الكاميرا على بصريات “Zeiss”، التي لديها القدرة على التقاط 5 صور في آن واحد، مع التقاط 10 أضعاف الضوء، كما يمكنك أيضًا إعادة تركيز “Focus” اللقطات بعد التقاطها.

وأشارت شائعات نوكيا 9 الأولى إلى أن الهاتف يحتوي على كاميرا مزدوجة العدسة، مع إدعاء أنها ستحصل على لاقط Carl Zeiss مزدوج العدسة بجودة 22MP على في الكاميرات الخلفية وكاميرا 12 ميجابيكسل في المقدمة.

كل من هذه الكاميرات لديها ميجا بكسل أكثر من معظم الهواتف الموجودة في السوق حاليًا، على الرغم من أنها ليست مطابقة تمامًا لكاميرا 41 ميجا بيكسل في هاتف Lumia 1020 من نوكيا التي أصدرته في السابق.

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