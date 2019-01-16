سفيران كنديان:احتضان «رهف» لن يغيظ السعوديين

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دبي - بواسطة محمد فارس «عكاظ» (أونتاريو)أثار قرار الحكومة الكندية منح المراهقة السعودية رهف محمد القنون (18 عاماً) حق «اللجوء السياسي» في كندا قبل أيام جدلاً محتدماً في أوساط النخبة السياسية والقانونية هناك.
وحذر سفيران سابقان لكندا لدى السعودية - بحسب شبكة «سي بي سي» التلفزيونية الكندية - من أن الخطوة الكندية ستطيل أمد فتور العلاقات بين البلدين، خصوصاً أن نحو 18 ألف كندي يقيمون بالسعودية.
واتهمت الأستاذة بجامعة ريرسون مهرونيسا علي حكومة بلادها بالإقدام على قرارها جراء دوافع سياسية.
شاهد أيضاً: لحظة وصول الفتاة السعودية رهف إلى كندا
مقدم بواسطة: يورو نيوز
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مقتل 14 شخصا على الأقل في هجوم كينيا وحركة الشباب الصومالية تتبنى الانفجار
اقتحم مسلحون مجمعا يضم فندقا ومكاتب بالعاصمة الكينية نيروبي اليوم الثلاثاء مما أسفر عن مقتل 14 شخصا على الأقل وفرار عاملين للنجاة بأرواحهم بينما احتمى آخرون تحت مكاتبهم في هجوم أعلنت حركة الشباب الإسلامية الصومالية مسؤوليتها عنه. وحذرت الشرطة من أن "الهجوم الإرهابي" لا يزال مستمرا بسبب وجود منفذيه داخل مجمع 14 ريفرسايد درايف. وقال عامل في مشرحة إن المشرحة استقبلت جثث 14 شخصا قتلوا في الهجوم . وقال العامل في مشرحة تشيرومو "14 كلهم من هناك (مسرح الهجوم).. عثرنا على بطاقات هوية في كل الجثث ما عدا واحدة" و قال فريد ماتيانجي وزير الداخلية في كينيا في ساعة متأخرة إن قوات الأمن نجحت في تأمين كل المباني التي تعرضت لهجوم من المتشددين في العاصمة نيروبي. وقال ماتيانجي في بيان مقتضب أذاعه التلفزيون "أجلت فرق الأمن العشرات من مواطني كينيا وغيرهم من الجنسيات الأخرى من تلك المباني". وأضاف "نحن الآن في المراحل الأخيرة من تمشيط المنطقة وجمع الأدلة وتوثيق تبعات هذا الحدث المؤسف". وقال سيرجي ميديك، وهو سويسري يمتلك شركة أمن بادر بالتوجه إلى منطقة الهجوم لمساعدة المدنيين، "جرى تفجير المدخل الرئيسي للفندق وهناك ذراع إنسان مبتورة من الكتف ملقاة في الشارع". وقال ميديك، الذي كان مسلحا، إنه دخل المبنى بصحبة فرد شرطة وجنديين لكنهم تراجعوا بعد تعرضهم لإطلاق نار. وأضاف أن قنبلة يدوية لم تنفجر بعد كانت في ردهة الفندق. وقال ميديك لرويترز، بينما كان دوي الطلقات مستمرا، "قال رجل إنه رأى رجلين يلفان رأسيهما بغطاء للرأس ويلف كل منهما كتفه بحزام عريض يوضع به الرصاص". إقرأ المزيد على يورونيوز: شاهد: حين يتعرض المرضى للاعتقال داخل المستشفى في كينيا والسبب ضيق ذات اليد حركة الشباب الصومالية المتطرفة تمنع استعمال الأكياس البلاستيكية حفاظا على البيئة سرقة أسلحة من مركز تدريب إماراتي في الصومال وعرضها للبيع في مقديشو وبعد مرور أكثر من ثلاث ساعات على بدء الهجوم، كان أفراد الشرطة لا يزالون ينقلون مجموعات صغيرة من العاملين خارج المجمع إلى مركبات مدرعة. وقال قائد الشرطة الكينية جوزيف بوينيت إن الهجوم "بدأ... بانفجار استهدف ثلاث عربات في مرأب السيارات وقنبلة فجرها انتحاري". وقال صحفي من رويترز في الموقع إن دوي إطلاق نار كثيف ثم انفجارا سمعا بينما كان قائد الشرطة يتحدث في موقع منفصل. وقال حارس أمن إن أربع جثث نقلت في حقائب من مكاتب لشركة (آي.سي.إي.إيه) للتأمين. وقال مسعف إن جثتين أخريين نقلتا من بنك (آي آند إم)، بينما توفي شخص واحد في وقت سابق داخل مستشفى (إم.بي شاه) متأثرا بإصابته. وأبلغ متحدث باسم حركة الشباب الإسلامية المتشددة في الصومال رويترز بأن الحركة مسؤولة عن الهجوم. وقال عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية في الحركة "نحن وراء الهجوم في نيروبي. العملية مستمرة. سنعلن التفاصيل لاحقا". ووفقا لموقع المجمع على الإنترنت، يوجد داخل المجمع مكاتب محلية لعدد من الشركات الدولية. كما توجد في الجهة المقابلة للمجمع سفارة أستراليا.
Euronews (Ar)
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فنلندا تبتكر طريقة لدفن نفاياتها النووية إلى الأبد
كيف يمكن أن يكون الأمر عندما نكون على مسافة 450 متراً تحت سطح الأرض، عميقا داخل القشرة الصخرية للأرض في فنلندا، حيث سيتم عزل نفايات الوقود النووي لمدة 100 ألف سنة؟ لقد زرنا نفق "أونكالو"، وهو المكان النهائي الذي ستوضع فيه نفايات فنلندا النووية، وقد تم حفره بالقرب من مفاعلات للطاقة النووية تعرف باسم أولكيلوتو، ولكن في عمق القشرة الصخرية للأرض. النفق يقع على عمق 450 متر تحت الأرض، وسيوضع فيه الوقود النووي المستهلك، بعد تعبئته داخل عبوات من النحاس، ومن ثم سيتم تغليفه بطين البنتونايت ثم بالخرسانة. وبهذه الطريقة تحاول فنلندا الاعتماد على قشرتها الأرضية الثابتة لعزل النفايات وإبعادها عن الإنسان والكوارث الطبيعية. ما مصدر النفايات النووية التي سيتم دفنها؟ لمعرفة ذلك زرنا منطقة إنشاء مفاعل نووي سيكون واحدا من أكبر المفاعلات في العالم. اقرأ: 100 ألف عام عمر النفايات النووية المشعة... ما هي لغة التواصل مع إنسان المستقبل لتحذيره منها سيكون "أولكيلوتو 3" من بين أوائل المفاعلات النووية الأوروبية المضغوطة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 600 ميغاوات، كما أنه واحد من أقوى المفاعلات النووية في العالم. ومن خلال هذه التجربة التفاعلية بعدسة 360 درجة، سنرى غرفة المفاعل قبل تحميل الوقود النووي.
Euronews (Ar)
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نتنياهو لإيران: انسحاب من سوريا أو مزيد من الضربات وأقماركم الصناعية ليست بريئة
شن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هجوماً على إيران على خلفية إطلاقها قمراً صناعياً، متهماً طهران بالكذب حول كونها خطوة بريئة، وقال إنها في الواقع "المرحلة الأولى من صاروخ عابر للقارات" تطوره إيران في انتهاك للاتفاقيات الدولية، حسب زعمه. وكانت إيران قد أعلنت أنها تعتزم إطلاق قمرين صناعيين، أحدهما أطلق الثلاثاء وفشل الصاروخ الذي يحمله بالوصول إلى المدار. وهدد نتنياهو ايضاً إيران فيما يتعلق بوجودها في سوريا قائلاً: "سنواصل سياستنا العدوانية في سوريا كما وعدنا، ونقوم بذلك دون خوف ولا هوادة "، وأضاف أن على إيران الخروج من سوريا رغم قولها إنها هناك بصفة استشارية. وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال حفل تنصيب قائد الجيش الإسرائيلي الجديد، أفيف كوشافى. وقد عمل كوشافى سابقاً كقائد للمخابرات العسكرية ورئيس القيادة الشمالية، كما قاد فرقة غزة أثناء انسحاب إسرائيل عام 2005 من قطاع غزة. للمزيد على يورونيوز: إسرائيل ستبدأ تصدير الغاز لمصر إسرائيل تسعى لتغريم 7 دول عربية وإيران 250 مليار دولار كتعويضات عن ممتلكات اليهود متحف في إسرائيل يعرض "ماك يسوع" وباربي على شكل العذراء مريم يثير غضب المسيحيين
Euronews (Ar)
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وأشار خبراء تحدثوا لـ «سي بي سي» إلى أن الجهات المعادية للإسلام تستغل قضية المواطنة السعودية لأغراضها الخاصة.
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وحذر سفير كندا لدى السعودية من 2009 إلى 2011 ديفيد تشاترسون من أن منح القنون اللجوء بهذه الطريقة يختط «سابقة خطيرة».
ولاحظ أن الإجراء الطبيعي هو أنه ينبغي قبولها كطالبة لجوء، وليس منحها اللجوء مباشرة.
وقال آخر سفير لكندا بالرياض دينيس هوراك إن القرار الكندي سيزيد تأزم العلاقات مع السعودية.
وزاد أنه يعتقد أن احتضان الفتاة السعودية بهذه الطريقة لن يغيظ السعودية.
كانت هذه تفاصيل خبر سفيران كنديان:احتضان «رهف» لن يغيظ السعوديين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.