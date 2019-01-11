بث مباشر مباراة مصر والسويد في كأس العالم لليد .. مشاهدة مباراة مصر والسويد بث مباشر الآن

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يلتقي المنتخب الوطني لكرة اليد بقيادة مديره الفني الإسباني ديفيد ديفيز، أولى مبارياته ببطولة كأس العالم لكرة اليد أمام العملاق السويدي، في التاسعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة اليوم الجمعة، في إطار منافسات الجولة الأولى للمجموعة الرابعة لمونديال اليد، في النسخة السادسة والعشرون للبطولة.

المنتخب المصري يعول كثيرا في البطولة الحالية على نجومه، أحمد الأحمر نجم كرة اليد المصرية وكريم هنداوي والطيار ومحمد ممدوح هاشم، ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الرابعة لمونديال اليد والذي يقام بدولتي ألمانيا والدنمارك.

وتقام مباراة مصر ضد السويد اليوم الجمعة على أرضية استاد رويال أرينا في بث حي ومباشر عبر قناتي أون سبورت، وبي ان سبورتس اتش دي، وتضم المجموعة الرابعة منتخبات مصر والسويد وأنجولا وقطر والأرجنتين والمجر، ضمن مباريات مجموعة النار