شكرا لقرائتكم خبر عن بغداد تستدعى قنصلها بإيران على خلفية ظهوره فى إعلان دعائى لمركز طبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

استدعت وزارة الخارجية العراقية القنصل العام العراقى فى مدينة مشهد الإيرانية، شريف ياسين، إلى ديوان الوزارة ببغداد على خلفية ظهوره فى مقطع فيديو دعائى لأحد المراكز الطبية الإيرانية.

وقالت وزارة الخارجية العراقية على صفحتها الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "وزير الخارجية محمد على الحكيم يوجه باستدعاء القنصل العام العراقى فى مشهد إلى مركز الوزارة على خلفية الفيديو المتداول".

ويظهر شريف ياسين فى الفيديو وهو يروج لمركز طبى مختص بزراعة الشعر ومشاكل العقم وتجميل الأنف وعمليات التجميل الأخرى.

وأثار الفيديو جدلا واسعا فور انتشاره، وطالب نشطاء وزارة الخارجية العراقية باتخاذ موقف حازم تجاه ما قام به القنصل، معتبرين أن ذلك يمثل إساءة واضحة للعراق والعراقيين.

ويعمل الدبلوماسى ياسين شريف فى وزارة الخارجية منذ عام 2007، وشغل خلال السنوات الماضية عدة مناصب، بينها نائب القنصل فى السفارة العراقية فى الدوحة، ورئيس القسم السياسى فى السفارة العراقية فى كوالالمبور.