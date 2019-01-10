الميرور تشير لاحتماليه وجود علاقه بين حارس ليفربول و مايا خليفة نجمة الاباحية

كشفت صحيفة الميرور البريطانية عن احتمالة وجود علاقة بين حارس ليفربول المعار الى الدوري التركي وممثلة الافلام الاباحية ذات اللاصول اللبنانية بعد ان نشرت نجمة الإباحية ذات الأصول اللبنانية ميا خليفة صورة عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام" عبرت فيها عن دعمها لحارس مرمى نادي ليفربول الإنجليزي "لوريس كاريوس".

وأرفقت"خليفة صورة "كاريوس" التي ظهر فيها مبتسمًا، بتعليق قالت له فيه: "ابق دائمًا مبتسمًا. الأخطاء من الطبيعة البشرية".

واللافت أن خطوة خليفة هذه جاءت بعد تعرّض كاريوس لسيل من الانتقادات إثر المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

إشارة الى أن كاريوس يعيش الآن حالة من التوتر، إذ نشر على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به اعتذارات من المشجعين على الخطأين اللذين ارتكبهما خلال المباراة، متمنياً لو أنه قادر على العودة في الزمن الى الوراء.

لم تكتف مايا خليفة بمواساة "كاريوس" بعد الخسارة التي تعرض لها فريقه على يد نادي ريال مدريد الإسباني خلال نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث كتبت تعليقًا مسيئًا لقائد ريال مدريد الإسباني "سيرجيو راموس"، بعد احتكاكه العنيف مع نجم ليفربول محمد صلاح.

وقالت في باقي تعليقها: "تبًا لك سيرجيو راموس".