سفارة #المملكة في #بانكوك تعلق على فيديو “هروب فتاة لتايلاند”

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صحيفة الخليج الالكترونية
قال القائم بالأعمال في سفارة المملكة في بانكوك، عبدالإله الشعيبي، تعليقاً على هروب فتاة إلى تايلاند بعد تعرضها للتعنيف من قِبل أسرتها، إن السلطات التايلاندية أوقفت الفتاة؛ بسبب مخالفتها القوانين.
وأضاف “الشعيبي”، أن الفتاة لم يكن بحوزتها حجز عودة أو برنامج سياحي؛ الأمر الذي يتطلب ترحيلها، مؤكداً أن “السفارة ليست جهة توقيف في المطار”.
وأكد أن السفارة تتابع الواقعة، مضيفاً أنها ليست الحالة الأولى التي يعاد فيها مسافر لهذه الأسباب من قبل السلطات التايلاندية، وأن السفارة لا تعلم هل هي مُعنَّفة أم لا.
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