شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على مفقود «خميس مشيط» بعد 6 أيام من اختفائه والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

بعد 6 أيام من البحث عن الشاب “سلطان عبادي” كشفت مصادر مقربة من أسرته أنه وبفضل الله تم العثور عليه وهو بخير الآن والحمد لله.

وأكد مقربون من عائلة الشاب مفقود خميس مشيط “سلطان عبادي”، أنه تم العثور عليه، وأنه و”الحمد لله بخير وسلامة”، مقدمين الشكر لكل من شارك في البحث عنه، سائلين الله أن يحفظ الجميع من كل شر.

وكان عبادي الشهراني والد الشاب المفقود (سلطان)، قد أكد في وقت سابق أن الجهات الأمنية بمحافظة خميس مشيط لا زالت الخليج 365 مشكورة عمليات البحث عن ابنه سلطان (18 عاماً)، الذي اختفى قبل ستة أيام من منزل أسرته بحي عتود بخميس مشيط.

وذكر تفاصيل غياب ابنه والتي جاءت كالآتي: «كان ابني سلطان برفقتي عندما قمنا بزيارة جدته في المستشفى، وعند عودتنا إلى المنزل تلقيت اتصالاً من المستشفى يخبرني بضرورة العودة إلى المستشفى نتيجة تدهور الحالة الصحية لوالدتي، وعلى الفور عدت وحيداً وكان سلطان وشقيقه وشقيقته في المنزل، وبعدها بوقت قصير قُرع جرس المنزل وفتح سلطان باب المنزل ثم اختفى عن الأنظار فيما قام ابني الصغير بالبحث عنه داخل المنزل وشاهد بابَيْ المنزل الداخلي والخارجي مفتوحَيْن ثم أغلقهما، ظناً منه أن سلطان ذهب معي إلى المستشفى».

وأضاف: «بعد حضوري إلى المنزل سألوا عن أخيهم سلطان وأخبرتهم بأنه لم يذهب معي، وبحثنا عنه في المنزل وكل موقع مجاور له ولم نجده، وعلى الفور قمت بإبلاغ الجهات الأمنية عن اختفائه».

مواد ذات صلة:

قصة غريبة لاختفاء شاب بـ«خميس مشيط».. هذا ما رواه والده