التحالف: #اتفاق_السويد يؤكد جهود #المملكة لإحلال السلام في #اليمن

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صحيفة الخليج الالكترونية
قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي إن اتفاق السويد يؤكد جهود المملكة وتحالف دعم الشرعية لتحقيق السلام في اليمن.
وأضاف “المالكي”، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن 19 سفينة موجودة حالياً في الموانئ اليمنية، وتابع قائلاً: إن الضغط العسكري قاد الحوثيين للجلوس على طاولة المفاوضات.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف: إن المملكة ودول التحالف تسعى لإحلال الأمن والاستقرار في اليمن، وأكد أهمية التزام الحوثي بما تم الاتفاق عليه في السويد.
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