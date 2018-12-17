أبل وسامسونج تتعاونان لتخفيض سعر آيفون

كشفت تقارير إعلامية أن شركتي أبل الأمريكية وسامسونج الكورية تخططان لتعاون جديد، بهدف جعل هاتف آيفون أنحف وأرخص، بعد المبيعات المخيبة للآمال لآيفون X. هذا التعاون ليس الأول، إذ سبق لشركة سامسونج أن وفرت شاشات OLED لهواتف آيفون لجودتها العالية. ويهدف التعاون بين الشركتين إلى جعل هاتف آيفون أكثر نحافة، إذ إن الهاتف يبدو أكثر سمكا من الهواتف القديمة. وحسب موقع ETNews، فإن هاتف آيفون المقبل يحمل شاشات يطلق عليها اسم "Y-OCTA"، وهي أيضا من تصنيع سامسونج. وتسعى أبل إلى خفض أسعار هواتفها المرتفعة، إذ يباع آيفون الجديد بـ1260 دولار. وتعمل أبل على زيادة نسبة مبيعات عالية بعد مبيعات مخيبة للآمال خلال العام الماضي.

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