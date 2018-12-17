ظهور جديد لنجل محمد بن سلمان... ماذا يفعل مع ولي العهد

وقال حساب "تاريخ آل سعود" على موقع "تويتر"، إن الصورة المتداولة هي للأمير الصغير سلمان بالفعل، دون أن يورد مزيدا من التفاصيل عن مكان وتاريخ التقاطها.

وعلق على الصورة: "صحيح الله يحفظك، الصورة للأمير سلمان بن محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الابن الأكبر لولي العهد الأمين، حفظهما الله تعالى". ويظهر في الصورة الأمير الصغير برفقة والده وقد ارتدى الزي السعودي التقليدي.

​وكان الظهور الأول لنجل ولي العهد السعودي، الأمير سلمان بن محمد بن سلمان، في الـ3 يونيو/ حزيران الماضي، في جدة. وأظهر فيديو، زيارة ولي العهد السعودي، لمنزل عمه الأمير مقرن بن عبد العزيز، برفقة نجله، الأمير سلمان بن محمد بن سلمان.

يذكر أن الأمير مقرن بن عبد العزيز، شغل منصب ولي العهد السعودي في الفترة ما بين يناير/ كانون الثاني 2015، إلى أبريل/ نيسان من نفس العام.