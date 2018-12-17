بالفيديو.. تواجد أمني مكثف عند المدارس الثانوية بالزلفي

صحيفة الخليج الالكترونية

رصدت صحيفة “الخليج الإلكترونية” تواجد أمني للدوريات الأمنية عند مدراس البنين (الثانوية والمتوسطة)، وذلك بمتابعة حثيثة من العقيد عبدالعزيز بن محمد المقحم رئيس إدارة دوريات الأمنية بمحافظة الزلفي.

وفي سياق متصل، بحسب مصادر الصحيفة، فإن تعليم الزلفي أرسل لكل مدرسة ثانوية دوريات أمن سلامة عند مداخل ومخارج المدارس، لضبط سلوك وسلامة الطلاب.

تظافرت الجهود الأمنية لمتابعة حركة الشباب وتصرفاتهم، سيما هذا الوقت “الأختبارات” الذي يكثر فيه أرباب السوء ولكن لن يفلتوا من يقضة رجال الأمن، المتربصين لمن تسول له نفسه في كل مكان.

جدير بالذكر، أنه يتوجب على أولياء الأمور متابعة أبنائهم، خاصة في وقت اختبارات المدارس, عند دخولهم وخروجهم من المدرسة لسلامتهم.