شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تؤكد وفاة ناشط على مواقع التواصل في أحد سجونها والان مع التفاصيل

أكدت السلطات الإيرانية وفاة ناشط على وسائل التواصل الاجتماعي مسجون في اتهامات أمنية، وذلك بعدما قالت جماعات غربية معنية بحقوق الإنسان إنه توفي بعد إضراب عن الطعام لمدة 60 يوماً في السجن.

وذكرت وكالة «رويترز» نقلاً عن مركز حقوق الإنسان في إيران ومقره الولايات المتحدة على موقعه الإلكتروني: «توفي السجين السياسي وحید صیادی نصيري، المضرب عن الطعام منذ 13 أكتوبر (تشرين الأول) 2018 للاحتجاج على حرمانه من حقه في الاستعانة بمحامٍ وظروف السجن غير الإنسانية، في مستشفى الشهيد بهشتي في قم».

ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية أمس، عن مصدر قوله إن نصيري تعرض للسجن مرتين بسبب التخطيط لأعمال تخريب بما في ذلك القيام بتفجير.

وأكد المصدر أن نصيري نُقل إلى المستشفى حيث توفي بسبب مرض في الكبد يوم 12 ديسمبر (كانون الأول)، دون الإشارة للإضراب عن الطعام.

وقال مهدي كاهي المدعي العام في مدينة قم في وقت سابق، إن نصيري كان يقضي حكماً بالسجن بتهمة «إهانة المقدسات الإسلامية» على وسائل التواصل الاجتماعي عندما أصيب بالمرض ونُقل إلى المستشفى الذي توفي فيه. ولم يشِر إلى الإضراب عن الطعام.