شكرا لقرائتكم خبر عن خباز مصري يغيب عن عمله فينتظره زبائنه بالورود والرسائل والان مع التفاصيل

قبل أكثر من شهر بقليل، مرض خباز مصري يعيش في ميلانو الإيطالية، ما اضطره إلى إغلاق مخبزه مؤقتاً، ليعود بعد تماثله للشفاء ليجد على أبواب مخبزه الرسائل والورود والأمنيات بالشفاء العاجل من زبائنه الكبار والصغار الذين يمرون أمام متجره كل يوم.



يعيش فوزي نينو هرهش، الخباز مصري الجنسية في أحد أحياء مدينة ميلانو الإيطالية منذ سنوات طويلة، واضطره المرض إلى إغلاق مخبزه لأكثر من شهر، ليفتقده الزبائن خصوصاً الأطفال، الذين عبروا عن حبهم واشتياقهم له من خلال كتابة كثير من الرسائل والملصقات المليئة بعبارات التمني بالشفاء العاجل والتعافي في أقرب وقت، وانتظار إعادة فتح المتجر مرة أخرى، بحسب موقع "لا ريبوبليكا" الإيطالي.

والآن بعد أن تعافى تماماً، نظم "فوزي" حفل عيد الميلاد ليشكر فيه كل هذه المودة وكل من سأل عنه خلال فترة غيابه.



وقدم "فوزي" أمام مخبزه "Paradiso" (الجنة)، أطباقا كاملة مليئة بالكعك والبيتزا بصحبة "بابا نويل" للأطفال، ووزع منتجاته الشهية التي أعدها خصيصاً على ضيوفه وزبائنه المخلصين.

واحتوى الحفل على جميع الملصقات التي جمعت رسائل الحب والاشتياق التي كتبها زبائن الخباز "فوزي".