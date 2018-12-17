الرئيس البشير في دمشق قراءة اولية في الحدث

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

في خطوة مفاجئة قام الرئيس البشير بزيارة خاطفة الى دمشق التقى فيها نظيره السوري الرئيس بشار الاسد وأكد الرئيسان على اهمية التضامن العربي وخطا الرهان على العلاقات مع امريكا الداعمة للعدو الاسرائيلي الساعية الى دق اسفين الفرقة بين الاشقاء ، الرئيس البشير ذهب الى دمشق لعلمه ان سوريا قادمة بقوة وانها انتصرت على المؤامرة الكونية التي سعت طوال سبع سنوات الى تدميرها وانهاكها ، وقد استهدف العدوان الكبير على الشعب السوري كسر العمود الفقري للمقاومة وعمادها وربما ادرك الرئيس البشير وهو يحط فى دمشق أن محور المقاومة – الذى كان يوما جزءا منه او على الاقل قريبا منه – قد افشل كل المؤامرات التي احاطت به وارادت كسر سوريا لذا ذهب الي سوريا لينضم الى المحور المنتصر وقوله الواضح ان سوريا دولة مواجهة واي محاولات لاضعافها يمثل اضعافا للقضايا العربية يعتبر اقرارا بالدور السوري الكبير في قضايا العرب المركزية ، وفي هذا القول رد عملي على تصريحات صادرة عن مكتب رئيس وزراء الكيان الاسرائيلى قبل فترة قريبة انه ربما يزور الخرطوم قريبا وبصورة علنية وقول نتنياهو ان طائرات كيانه ربما تحلق في الاجواء السودانية في طريقها الى امريكا اللاتينية وما صدر من نفي قاطع من سلطة الطيران المدنى للامر ، وايضا ربما اراد الرئيس البشير بزيارته الى دمشق وليس اطلاق موقف مؤيد وداعم لها من الخرطوم ربما الرد القوي على تصريحات الرئيس التشادي ادريس ديبي الذي قالها من الكيان الاسرائيلى وراهن على نجاح وساطة يمكن ان يقوم بها للتطبيع بين السودان ودولة الاحتلال الاسرائيلي.

البعض يرى ان زيارة الرئيس البشير الى دمشق المفاجئة ربما حملت رسائل من رصفائه العرب الى الرئيس الاسد بعد يقين الكل ان سوريا اوشكت على لملمة كل اطراف الازمة التى عاشتها واعادة الاوضاع الى ما كانت عليه من قبل على الارض وبالتالى فان من لم يسارع بترتيب العودة الى دمشق فان التاخير سيضر به وان بعض القادة العرب الذين قادوا كبر المؤامرة على سوريا وانخرطوا فى الحرب الكبرى عليها ودفعوا مليارات الدولارات لاضعافها ايقنوا الان ان كل جهودهم راحت ادراج الرياح ، وربما اراد البعض بعث رسائل الى الرئيس الاسد عن رغبتهم فى العودة الى دمشق وكان الرئيس البشير هو الوسيط الانسب الذى يحاول فتح الباب ويمهد الطريق لعودة بعض العرب الى العلاقات الطبيعية مع سوريا ، خاصة وان السودان لم يقاطع سوريا كبعض اخوانه العرب وظل محتفظا بعلاقات طبيعية مع دمشق ولم بتم اغلاق السفارتين فى البلدين ايام شدة الأزمة مما يجعل الرئيس البشير ربما كان الاكثر تاهيلا لحمل رسائل الصلح من العرب لسوريا ، ومن المعروف ان رسائل بعثت فى هذا المعنى منها تصريحات الامين العام للجامعة العربية ان استبعاد سوريا من الجامعة لم يكن قرارا موفقا ويحتاج الى مراجعة لتعود دمشق الى مكانتها الطبيعية بين اشقائها ، وقبل يومين صدر تصريح من البرلمان العربى على لسان رئيسه – سعودى الجنسية – عن أهمية عودة سوريا الى الجامعة العربية ومشاركتها فى كل فعالياتها ومؤسساتها وهو ما اعتبر كلاما لايخلو من مفاجئة خاصة وانه صادر عن مؤسسة لايمكنها قول شيء لايرضى بعض العرب الكبار المؤثرين كالسعودية مثلا ، وفى هذا الصدد يفهم البعض زيارة الرئيس البشير الى دمشق لكن من يتبنى هذا الراى لا يمكنه تفسير التصريحات القوبة والهامة الصادرة عن الرئيس البشير التى تقول ان سوريا دولة مواجهة وان اضعافها اضعاف للقضايا العربية وهذه رسائل بالغة الاهمية ارادها الرئيس البشير فى بريد الادارة الامريكية وبعض الدول الغربية كبريطانيا وفرنسا اضافة الى العدو الصهيونى الساعى صباح مساء الى تفكيك الدول العربية وزرع الفرقة بينها بالزيارة العلنية الى مسقط والاعلان عن محطات قادمة منها المنامة والخرطوم اضافة الى مشاركة وفود رسمية صهيونية فى بعض البرامج بعواصم عربية لذا فان الرئيس البشير بوصوله الى دمشق انما يريد التاكيد على أن محور المقاومة ليس من السهل تفكيكه وان العرب يلزمهم الرجوع اليه والتنسيق معه لحمايتهم لا ان يعولوا على الادارة الامريكية والعلاقات مع الصهاينة لان محاولات شيطنة المقاومة والحرب على سوريا والاصرار على رحيل الرئيس الاسد وحكومته باءت كلها بالفشل وتحطمت احلامهم وامالهم على اسوار دمشق الفتية ومنها اراد الرئيس البشير ان يذكرهم بضرورة العودة الى قاسيون ليستيعدوا جزءا من احترام كان يعاملهم به العالم افتقدوه.

انها قراءة اولية للحدث الاهم الذى يحظى بتغطيات اعلامية خاصة فى السودان كونه متعلقا ببلدنا اكثر من اى بلد اخر وقد تصدق هذه التحليلات وربما يجانبها الصواب لكن سيظهر حتما قريبا ما خفى الان.