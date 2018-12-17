السيسي ينتقد أوزان المصريين

دبي - بواسطة محمد فارس انتقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ارتفاع نسبة البدانة بين المواطنين، وذلك خلال عرض نتائج المسح الطبي لمبادرة "100 مليون صحة".

وطالب السيسي المجتمع ومؤسسات الدولة للتدخل في حل مشكلة البدانة، مشيرا إلى أن أصحاب الأوزان الطبيعية وما أقل يمثلون تقريبا 25 في المائة من السكان، بينما يعاني البقية من البدانة وزيادة الوزن.

ووفق ما نقلت مواقع إعلامية مصرية، فقد أكد الرئيس المصري على أهمية ممارسة الرياضة، وأخذ جميع الاقتراحات التي تدعم ذلك بعين الاعتبار، كجعل الرياضة مادة أساسية للنجاح في المدارس على سبيل المثال. © Reuters الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على متن دراجة هوائية - أرشيف

وأضاف السيسي: "نحن بحاجة إلى برنامج يمكن أن تكون الرياضة فيه جزءا من الشهادة الدراسية، وذلك كي ينزل الآباء ويمارسوا الرياضة مع أبنائهم".

كما شدد على ضرورة التوعية بخطورة الوزن الزائد وتأثيره السلبي على حياة الإنسان، ومشاركة وسائل الإعلام ووزارة الصحة والتعليم في الجهود الرامية للحد من ارتفاع نسبة البدانة لدى المواطنين، وتشجيع المسابقات في هذا المجال، وإشراك مراكز الشباب في توجيه رسائل تتعلق بذلك.

وأشار الرئيس إلى أن أكثر من 11 مليونا و700 ألف مواطنا من أصل 17 مليون شملهم المسح، لديهم مشاكل صحية.