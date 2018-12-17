شكرا لقرائتكم خبر عن المخاض يفاجئ طالبة في قاعة الاختبار بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - المدينة:

فاجأ المخاض (طلق الولادة)، طالبة في الصف الثالث الثانوي في إحدى المدارس بالمدينة المنورة، بعد دقائق من أدائها اختبار مادة المهارات النفسية والاجتماعية أمس (الأحد).

وأوضحت زميلة الطالبة، أنها حضرت مع نورة للمدرسة بسيارة واحدة في الصباح الباكر، ولم تكن لديها أي بوادر بآلام المخاض، وكان الأمر اعتياديا، لكنها شعرت بالإعياء بعد دقائق من تسلم ورقة الأسئلة، وآثرت إكمال الاختبار، واستطاعت تحمل الآلام حتى سلمت ورقة الإجابة، وفقا لـ”عكاظ”.

وأضافت، أنها شعرت بتعب شديد، لتقع على الأرض، وتسارع المعلمات بإسعافها خارج قاعة الاختبار، لحين استدعاء الهلال الأحمر الذي باشر الموقع، كما تم استدعاء ولي أمرها، وفي الطريق إلى مستشفى الولادة والأطفال وضعت نورة مولودتها داخل سيارة الإسعاف، ليتم تنويمها لاحقا، وإخضاعها وطفلتها للرعاية الصحية.