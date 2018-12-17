الخوري: فرص ضخمة للاستثمارات العربية في البنى التحتية للاقتصاد الرقمي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انطلاق فعاليات مؤتمر "الاقتصاد الرقمي العربي" في أبوظبي اليوم

قال الدكتور علي الخوري مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية إن المنطقة العربية لديها فرصة للتعاون المشترك في الاقتصاد الرقمي.

وأضاف الخوري في كلمته أمام فعاليات الجلسة الأولى من مؤتمر "الاقتصاد الرقمي العربي" الذي انطلق الأحد في أبوظبي برعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن الاقتصاد الرقمي أكبر زاوية يمكن لها التنافس عالميا لجذب رؤوس أموال للمنطقة العربية.

وأشار الخوري إلى أن هناك فرصا ضخمة للاستثمارات البينية العربية في البنى التحتية للاقتصاد الرقمي.

وتابع "هناك كثير من الاستثمارات التي تأتي من صناديق الاستثمار العالمية في مجالات التكنولوجيا تصب في الوطن العربي".

وشدد الخوري على أن المؤتمر يهدف للكشف عن الفرص الاقتصادية المتاحة للدول العربية من جرّاء التحوّل الرقمي.





وقال الخوري: "يمكن لهذه النخبة من المسؤولين وممثلي الدول العربية ووزراء المالية والاقتصاد ومحافظي المصارف المركزية وممثلي غرف التجارة والصناعة وكبار رجال الأعمال والمستثمرين أن تخرج بإطار عمل مشترك يعظم من التعاون العربي".

وشدد الخوري على أن المؤتمر يهدف إلى عرض محاور الاستراتيجية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي الداعمة للتنمية المستدامة والاستثمار في المشروعات التكنولوجية والبنى التحتية في الوطن العربي".

كما أكد مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن المنطقة العربية بعدد كبير من الشباب، نحو 60% لم يبلغوا سن الثلاثين.

ويحضر المؤتمر ممثلون عن الدول العربية، فضلا عن كبار الخبراء العالميين والمتخصصين في مجالات الاقتصاد الرقمي، إلى جانب ممثلي المنظمات الدولية، من ضمنها: الأمم المتحدة والبنك الدولي والمفوضية الأوروبية والتعاون الاقتصادي والتنمية.

وسيتم خلال المؤتمر تقديم المبادرات والمشروعات التنموية المنبثقة عنه؛ لعرضها واعتمادها في القمة العربية على مستوى القادة المزمع عقدها بتونس في مارس/آذار 2019.