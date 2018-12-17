شاكيري يقود ليفربول للفوز على يونايتد 3 1

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قاد شاكيري فريقه ليفربول إلى الفوز في «كلاسيكو» إنجلترا على حساب مانشستر يونايتد 3-1 أمس في المرحلة ال17 من الدوري الممتاز، ليستعيد «الريدز» الصدارة برصيد 45 نقطة وبفارق نقطة عن مانشستر سيتي.

ونزل شاكيري في الشوط الثاني عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل بهدف ماني (24)مقابل هدف للينجارد(33)، قبل أن يسجل اللاعب السويسري هدفين في الدقيقتين 73 و80.

وفك تشيلسي صاحب المركز الرابع الشراكة مع أرسنال بفوزه على مضيفه برايتون 2-1، وخسارة أرسنال أمام مضيفه ساوثمبتون 2-3.

ورفع تشيلسي رصيده الى 37 نقطة، وصار على بعد نقطتين من توتنهام هوتسبر الثالث الذي تغلب على ضيفه بيرنلي 1-صفر، وعلى بعد 3 نقاط عن أرسنال الذي أصبح خامساً.