شاهد.. انفجار مروع في مطعم شمال #اليابان يصيب أكثر من 40 شخصاً

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صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت الشرطة اليابانية أن أكثر من 40 شخصا أصيبوا في انفجار وقع بمطعم في شمال البلاد، وتحديدا في سابورو، عاصمة جزيرة هوكايدو الرئيسية.
وأوضحت الشرطة أن جراح المصابين غالبيتها متوسطة، ما عدا أحدهم في حالة خطيرة، وهم يتلقون العلاج في المستشفيات القريبة من موقع التفجير.
وأظهرت لقطات تلفزيونية النيران وهي مشتعلة في المطعم، وسط تواجد قوات الإطفاء لمكافحتها بعد أن نتجت عن الحادث، فيما لم تعلن الشرطة أي تفاصيل حتى الآن.
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