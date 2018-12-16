غوتيريش يدعو إلى "تحقيق ذي مصداقية" في مقتل خاشقجي

الدوحة / الخليج 365

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأحد، إلى "تحقيق ذي مصداقية" في جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي؛ معتبرًا أن هذا "أمر أساسي".

جاء ذلك في رد على سؤال خلال مؤتمر صحفي على هامش فعاليات "منتدى الدوحة" الـ18 بالعاصمة القطرية، الذي افتتحت أعماله أمس واختتم اليوم.

وقال غويتريش إن "وجود تحقيق ذي مصداقية، ومعاقبة المذنبين، أمر أساسي".

وانعقد "منتدى الدوحة" الذي تنظمه وزارة الخارجية القطرية على مدار يومين تحت عنوان "صنع السياسات في عالم متداخل" بمشاركة نخبة من الساسة وصناع القرار ورؤساء دول وحكومات.

والخميس، صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، بالإجماع على قرار يحمل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مسؤولية قتل خاشقجي، كما صوّت المجلس لصالح مشروع قانون لـ"سحب" دعم الولايات المتحدة للتحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن.

وأثارت جريمة قتل الصحفي السعودي في قنصلية بلاده بإسطنبول، مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي؛ غضبًا عالميًا ومطالبات مستمرة بالكشف عن مكان الجثة، ومن أمر بقتله.

وبعدما قدمت تفسيرات متضاربة، أقرت الرياض بأنه تم قتل وتقطيع جثة خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول إثر فشل مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى المملكة

وأعلنت وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه"، مؤخرًا، أنها توصلت إلى أن "قتل خاشقجي كان بأمر مباشر من بن سلمان".

لكن ترامب شكك في تقرير الوكالة، وتعهد بأن يظل "شريكًا راسخًا" للسعودية، وهو ما دفع إلى تشكيك الإعلام الأمريكي في طبيعة علاقاته مع الأخيرة.

