شكرا لقرائتكم خبر عن دافوس: وفد روسي في المنتدى العالمي رغم العقوبات الأمريكية والان مع التفاصيل

أعلن منظمو المنتدى الاقتصادي العالمي في مدينة دافوس السويسرية، اليوم الأحد، أن وفداً روسياً رفيع المستوى، سيشارك في المنتدى في يناير(كانون الثاني) المقبل، بعد أن هددت موسكو بمقاطعة الحدث بسبب العقوبات الأمريكية.

وهدد رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف، في الشهر الماضي، بمقاطعة المسؤولين الروس القمة السياسية والاقتصادية السنوية في المدينة الجبلية السويسرية، إذا لم يتمكن رجال الأعمال الروس الذي استهدفتهم العقوبات، من الحضور.

وفي أبريل(نيسان) الماضي، فرضت الولايات المتحدة إجراءات عقابية على عدد من كبار رجال الأعمال الروس، بمن فيهم أوليغ ديريباسكا، وفيكتور فيكسيلبرغ، وأندري كوستين.

وقال ألويس زوينغي، وهو مسؤول كبير في المنتدى الاقتصادي العالمي، في بيان: "سرنا العلم بأن روسيا سترسل أيضاً وفداً حكومياً رفيع المستوى إلى دافوس".

وأضاف أن هذا الإعلان سبقته "مناقشات مع جميع الأطراف المعنية".

وأوضح أن مشاركة القادة السياسيين ورجال الأعمال من الاقتصادات الكبرى، بما فيها روسيا، أمر أساسي للمنتدى الاقتصادي العالمي كمنصة للحوار العالمي.

يشار إلى أن واشنطن قالت إن رجال الأعمال الروس المشمولين بالعقوبات، يتربحون من علاقاتهم الوثيقة مع الحكومة الروسية المنخرطة في صراعي أوكرانيا وسوريا، والمتهمة بالتلاعب بالسياسات الغربية.