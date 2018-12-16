شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الاثنين.. «الأرصاد» تتوقع أمطاراً رعدية وغباراً على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت هيئة الأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس ليوم غدٍ الاثنين، استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، حيث تشمل الحالة مناطق: “المدينة المنورة، والقصيم، والجوف، والحدود الشمالية، والرياض، وحفر الباطن، والقيصومة، وحائل”.

كما توقعت هيئة الأرصاد، حسبما أعلنت عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن تكون السماء غائمة جزئياً والفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من مناطق: “تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والمدينة المنورة، ومكة المكرمة، ومرتفعات الباحة، وعسير، وجازان”.