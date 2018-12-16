شكرا لقرائتكم خبر عن «كراني» يتوقع كتلة هوائية رطبة ومنخفضاً جوياً على هذه المناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: توقع خبير الطقس والمناخ حسن كراني، تعرّض القطاع الغربي للبلاد لكتلة هوائية دافئة ورطبة، وكذلك لمنخفض جوي قطبي يمتد تأثيره إلى جنوب الرياض. وتوقع كراني، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “تكوّن سحابي على المنطقة الوسطى والشرقية والغربية وجنوبها حتى جازان، مع فرصة لخلايا ممطرة وبداية تكوّن سحابي على الشمال.. والعلم لله”.

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