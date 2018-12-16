شكرا لقرائتكم خبر عن موجز "السعودية 365".. سر ظهور السوار الأحمر في يد محمد بن سلمان والان مع التفاصيل

خلال الساعات الماضية، شهد المملكة العربية السعودية عدد من الأخبار الهامة التي تناولتها المواقع الإخبارية، نقدمها في السطور الأتية:

وزير الحرس الوطني يعلن انطلاق الجنادرية.. الخميس المقبل

أعلن وزير الحرس الوطني، الأمير خالد بن عياف، اليوم الأحد، انطلاق الدورة الـ33 لمهرجان الجنادرية، الخميس المقبل، برعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقال إن خادم الحرمين، وسمو ولي عهده الأمين، لا يألون جهدًا في التوجيه بما يحقق رفاهية وسعادة المواطن في جميع المجالات.

وبيَّن أن "الجنادرية القلب النابض في تاريخ هذا الوطن الغالي"، موضحًا أن الجنادرية اسم جامع للوطن والحب لأصالتنا وعاداتنا وتقاليدنا وماضينا التليد وحاضرنا المجيد ومستقبلنا الزاهر.

من جانبه، قال مبعوث الرئيس الإندونيسي لشؤون الشرق الأوسط علوي شهاب إن "الدعوة الكريمة من خادم الحرمين لنكون ضيف شرف مهرجان الجنادرية الـ33 أمنية أي بلد ونعتز بها كثيرًا"، وأضاف: إندونيسيا تعُد مشاركتنا كضيف شرف مفخرة وشرفًا وفرصة نادرة تأملها العديد من البلدان للمساهمة في الاعتدال والسلام العالمي".

خدمة جديدة مميزة لفروع "هدف" المتنقلة.. تعرف عليها

تستعد فروع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) المتنقلة الجديدة لتقديم الخدمات لعملائها, من أصحاب العمل والباحثين والباحثات عن عمل في مواقعهم، وزيارة المواقع التي لا توجد فيها فروع للصندوق .

وكان الصندوق قد دشّن 3 فروع متنقلة جديدة للصندوق لخدمة عملاء “هدف” من أصحاب الأعمال والباحثين عن عمل، والوصول إليهم في كافة أنحاء المملكة، وتوفر الفروع المتنقلة لأصحاب العمل خدمات في مقدمتها التعريف ببرامج الصندوق، والمشاركة في المعارض وزيارة المواقع التي لا توجد فيها فروع لـ”هدف” وفق زيارات مجدولة، ومساعدة العميل على التسجيل في البرامج، وتفعيل حسابات العملاء، ومساعدة العملاء في تقديم طلبات الدعم، ورفع المطالبات المالية لكافة البرامج.

ويقدم “هدف” من خلال فروعه المتنقلة الجديدة، خدمات دعم التوظيف لمنشآت القطاع الخاص من خلال حزمة من قنوات التوظيف التي ترتكز خدماتها على الموائمة بين الباحثين عن عمل والجهات الموظِفة في القطاع الخاص، بحيث يتم عرض الفرص الوظيفية المتوفرة والمناسبة على الباحثين عن العمل، عبر عدة قنوات، مثل البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، ومراكز التأهيل والتوظيف، بتقديم فرص تدريبية وتأهيلية تتناسب مع احتياجات سوق العمل من خلال مراكز التأهيل والتوظيف ومواقع التدريب الالكترونية.

ويسعى “هدف” من خلال فروعه المتنقلة إلى تقديم الخدمات والدعم لأصحاب الأعمال والباحثين عن عمل، بيسر وسهولة عبر حافلات جُهزت بمكاتب لخدمة العملاء ومقاعد للانتظار، إضافة إلى صالة للاجتماعات لتقديم خدمات الإرشاد المهني ومنطقة للخدمات المساندة مزوّدة بأحدث التقنيات اللاسلكية .

وتمكن الصندوق خلال السنوات الماضية من التوسع في تقديم خدماته لعملائه في مختلف مناطق المملكة من خلال 22 فرعاً، وتوفير العديد من الخدمات من دعم وتأهيل وتدريب وتوظيف للقوى البشرية الوطنية في سوق العمل.

وأطلق “هدف” في وقت سابق، مبادرة تحويل فروعه في كافة مناطق المملكة، إلى مراكز تأهيل وتوظيف، لتقديم الدعم للباحثين والباحثات عن عمل بالإضافة إلى تحفيز أصحاب لعمل على توطين الفرص الوظيفية في بيئات منتجة ومستقرة، وتمكين أبناء وبنات الوطن من الوظائف في سوق العمل.

رسالة من "مكافحة المخدرات" للمواطنين

أرسلت مديرية مكافحة المخدرات، رسالة نصية توعوية للمواطنين والمقيمين عبر رسالة نصية ،تلقتها هواتفهم.

وقالت المديرية في رسالتها: ”أخي المواطن والمقيم، مروِّجو المخدرات ينشطون أيام الامتحانات، وواجبنا الإبلاغ عنهم بالاتصال على رقم 995، وسيتم التعامل مع البلاغ بكل سرية”.

يذكر أن مروجي المخدرات يستغلون فترة انطلاق الاختبارات لنشرها بين الطلاب.

سر ظهور السوار الأحمر في يد محمد بن سلمان ومحمد بن زايد

بعد انتشار صور ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان برفقة ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لفت انتباه الكثيرين سوار أحمر في يد كل منهما.

وبدا في الصور التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية، هدف مقصود من إظهار السوار، ألا وهو التأكيد على دعمهما لبطولة الألعاب العالمية الخاصة بالرياضيين ذوي الإعاقة الذهنية، التي ستجري من 8 إلى 22 مارس 2019 في العاصمة الإماراتية أبوظبي، في موقف انساني داعم لـ "أصحاب الهمم".