بعد حديث السيسي.. 7 مليار و755 مليون جنيه عجزًا في موازنة محافظة القاهرة العام الماضي

دبي - بواسطة محمد فارس كتب- محمد نصار:

حققت محافظة القاهرة عجزًا ماليا في موازنة العام المالي الماضي 2017/2018 يقدر بمليارات الجنيهات.

وبلغ إجمالي الاستخدامات "المصروفات" لمحافظة القاهرة عن العام المالي 2017/2018 نحو 8 مليار و627 مليون و428 ألف جنيه، في حين بلغ إجمالي قيمة الموارد المالية والمتحصلات للمحافظة عن نفس العام المالي 872 مليون و133 ألف جنيه.

ويصل إجمالي عجز موازنة محافظة القاهرة عن العام المالي 2017/2018 وفقًا لبيان الموازنة العامة للدولة إلى 7 مليار و755 مليون و295 ألف جنيه، على أن يمول هذا العجز من الخزينة العامة للدولة.

يأتي ذلك في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتح السيسي، للمحافظات بتعظيم الاستفادة من الموارد الموجودة في كل محافظة، تحقيقًا للاكتفاء الذاتي لها.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه عدة تساؤلات للواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، لم يستطع الإجابة عنها منها داخل المحافظة. © متوفر بواسطة مصراوي © الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي