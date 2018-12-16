نصائح ذهبية لانقاص الوزن بالجري داخل المنزل

قد يجد بعض الناس الذين يرغبون في تقليص الوزن الزائد صعوبة في الذهاب إلى صالات الالعاب البدنية ” الجيم ” أو أداء الرياضة بشكل عام في الأماكن المخصصة لها، ولذلك يمكن الاعتماد على بعض الأفكار الذاتية مثل الجري في المنزل أو صعود السلالم في منزلك أو المبنى الذي تسكنه.
ويعني الجري في المنزل أداء تمارين داخل المنزل مثل الجري في المكان أو صعود السلالم وهبوطها وغيره من التدريبات، وقد ثبت أن اداء ساعة من التمارين البدنية داخل المنزل مقسمة الى حصص تبلغ مدة كل منها ١٢ دقيقة يساعد في تقليص الوزن وحرق ٢٠٠ سعرة حرارية.
وبناء على ذلك فإذا اراد شخص ما تخفيض وزنه نصف كيلو اسبوعيا من خلال التمارين المنزلية فعليه أداء ٥ حصص تدريبية مدة كل منها ١٢ دقيقة على مدار ساعة كاملة.
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