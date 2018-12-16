شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة العمل السعودية: 41 نشاطا ومهنة بالمدينة المنورة تقتصر على السعوديين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقر وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودى، المهندس أحمد بن سليمان الراجحى، قصر العمل فى 41 نشاطاً، ومهنةً فى القطاع السياحى، والقطاع "غير الربحى " والأسواق المغلقة، بمنطقة المدينة المنورة على السعوديين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية التى أوردت النبأ اليوم الأحد، أن قرار التوطين يأتى بناء على مذكرة التفاهم المبرمة بين "منطقة المدينة المنورة" ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، المبنية على قرار رئيس اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج التوطين، الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، والأمير سعود بن خالد الفيصل رئيس اللجنة التنفيذية "للتوطين".

وأكدت الوزارة أن المهن والأنشطة شملت المراكز والأسواق التجارية المغلقة و"المولات"، وموظفى الجمعيات الأهلية، والوظائف الفندقية والسياحية "الموطنة".

وشددت على الالتزام بقرارات "التأنيث" فيما يخص الأنشطة والمحال والمهن التى صدرت قرارات ب"تأنيثها"، مع الالتزام بشروط عمل المرأة لدى تشغيلها، وكذلك الأنشطة والمهن التى سبق أن صدرت قرارات وزارية بتوطينها.