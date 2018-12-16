مقتل 8 من حركة الشباب الإرهابية بالصومال في غارة جوية أمريكية

أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا مقتل 8 من حركة الشباب الإرهابية في غارة جوية قرب "غندرشي" بالصومال.

‎ وأوضحت القيادة - في بيان منشور عبر موقعها، السبت -أن الغارة الجوية شنت بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية لإضعاف حريتهم (حركة الشباب) في التحرك وزيادة الضغط على الشبكة الإرهابية.

وأوضحت القيادة العسكرية الأمريكية أنه جنبًا إلى جنب مع الشركاء الصوماليين والدوليين، ملتزمون بمنع حركة "الشباب" الإرهابية من استغلال الملاذات الآمنة التي يمكنهم من خلالها مهاجمة شعب الصومال.

وتستخدم الحركة الإرهابية أجزاء من جنوب ووسط الصومال لتخطيط وتنفيذ الهجمات الإرهابية وسرقة المساعدات الإنسانية وابتزاز السكان المحليين لتمويل عملياتها وإيواء الإرهابيين.