ابتكار تقنية جديدة لشحن الهاتف عبر الملابس

دبي - بواسطة محمد فارس © أرشيفية أرشيفية

كتب - عاصم الأنصاري:

أفادت تقارير إخبارية بأن باحثون بريطانيون تمكنوا من تطوير ألواح متناهية الصغر توضع في أقمشة الملابس، بهدف إنتاج طاقة لشحن الهواتف المتحركة أو أي أجهزة إلكترونية صغيرة.

ووفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز الإخبارية، صمم باحثون من جامعة "نونتغهام ترنت"، ألواح طاقة يصل طولها إلى 3 مليمترات وعرض من 1.5 مليمتر، وهي صغيرة بدرجة تجعل من الممكن دمجها داخل ألياف الأقمشة المستخدمة في تصنيع الملابس.

وتعتمد هذه الألواح الصغيرة على الحركة التي يقوم به الشخص لأجل توليد طاقة تكفي لشحن الهاتف المتحرك، وبعض الإكسسوارات التي تعتمد على الإمداد بالكهرباء.

ووفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن الألواح رقيقة جدًا حتى أنها لا ترَى بالعين المجرة، وبوسع الشركات أن تضيفها إلى الثياب دون التأثير على المظهر الخارجي.

وتكمن مشكلة هذا المشروع في أن شحن هاتف واحد بشكل كامل فقط، يتطلب وضع ما يقارب ألفي لوحة طاقية على الملابس، أما النموذج الذي جرى تطويره في الوقت الحالي فاعتمد على مئتين فقط.

وعن تساؤل الكثيرين حول ما إذا كان غسل هذه الملابس أمرًا ممكنًا، يقول العلماء إن عملية التنظيف لا تلحق أي ضرر بالتقنية الجديدة.​