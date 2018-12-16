شكرا لقرائتكم خبر عن وزراء الدفاع والتخطيط والعدل الجدد يؤدون اليمين الدستورية أمام الرئيس اليمنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى اليمين الدستورية أمام الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى، اليوم الأحد، كل من الفريق الركن محمد المقدشى بمناسبة تعيينه وزيراً للدفاع، والدكتور نجيب العوج بمناسبة تعيينه وزيراً للتخطيط والتعاون الدولى، وعلى هيثم الغريب بمناسبة تعيينه وزيراً للعدل.

ووضع هادى -وفقا لوكالة الأنباء اليمنية- الوزراء الجدد أمام مستجدات الأوضاع الراهنة بجوانبها المختلفة، مؤكداً أهمية التكامل والتعاون فى إطار عمل الحكومة كمنظومة واحدة بما يحقق النجاحات ويلبى طموحات المواطن فى الأمن والاستقرار والتنمية والعدالة المنشودة.

وشدد على أهمية بذل قصارى الجهود كلاً فى مكانه وموقعه لملامسة هموم المواطن والارتقاء بأوضاعه وتحسين مستوى معيشته بصورة عامة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح فى مهامهم العملية القادمة فى خدمة وطنهم ومجتمعهم فى ظل الظروف الراهنة بما تحمله من مسؤوليات وتحديات جمه.

ومن جانبهم.. عبر الوزراء الجدد عن امتنانهم وتقديرهم للثقة التى منحت لهم من قبل الرئيس هادى، مؤكدين على القيام بالمهام والواجبات المناطة بهم وما تحمله من برامج وتحويه من مضامين.