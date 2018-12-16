"قامكو" تبدأ رسميا التداول على أسهمها في بورصة قطر

محمد إبراهيم/ الخليج 365



بدأت بورصة قطر، الأحد، التداول على أسهم شركة قطر لصناعة للألومنيوم "قامكو"، الوافد الـ 46 لسوق المال القطرية.



وتعد قامكو" أول إدراج بالبورصة القطرية (ثاني أكبر أسواق المنطقة بعد السعودية)، منذ طرح مجموعة استثمار القابضة في أغسطس/آب 2017.



وفي أكتوبر/ تشرين أول الماضي، بدأت قطر للبترول (حكومية) طرح نحو 273.43 مليون سهم، تمثل 49 بالمائة من رأس مال "قامكو" وبسعر 10.1 ريال (2.77 دولار) للسهم الواحد، وتم تغطية الاكتتاب بنحو مرتين ونصف.



وفي تدوينة عبر "تويتر"، قال الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، راشد المنصوري: "موعدنا اليوم مع إدراج أسهم شركة قطر لصناعة الألمنيوم، وسيتم قرع جرس التداول احتفالاً بإدراج هذه الشركة".

وذكر المنصوري، أن الشركة تنضم إلى مجموعة الشركات المدرجة في البورصة، التي سيصبح عددها 46 شركة مدرجة، تمثل مختلف شرائح الاقتصاد القطري.

وسجل سهم الشركة ارتفاعا بنسبة 78 بالمائة في الساعة الأولى لتداوله ببورصة قطر، ليرتفع من سعر طرح عام أولي 10.10 ريالا (2.77 دولار) إلى 18 ريالا (4.95 دولارات).

ويبلغ رأس مال الشركة نحو 5.6 مليارات ريال (1.53 مليار دولار)، وهو مدفوع بالكامل بنسبة 100 بالمائة.



وتأسست "قامكو" في 2007، وتتبع قطر للبترول، وبدأت الإنتاج في أواخر 2009 بطاقة إنتاجية أولية تصل إلى 585 ألف طن من الألومنيوم.