النيابة_العامة: التلاعب في إجابات الطلاب يعد تزوير عقوبته السجن والغرامة

صحيفة الخليج الالكترونية

حذرت النيابة العامة من أن تغيير إجابات الطلبة، أو التلاعب في أرقام رصد النتائج، يعد جريمة تزوير، ويعاقب مرتكبها بالسجن والغرامة.

وأوضحت إمارة مكة المكرمة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل “تويتر”، مساء أمس، أن النيابة العامة أكدت أن تغيير المختصين بسوء نية للإجابات في أوراق الاختبارات الدراسية، أو بيانات رصد النتائج، يعد جريمة تزوير، يعاقب مرتكبها بالسجن لمدة تصل إلى 6 أشهر، وغرامة تصل إلى 60 ألف ريال.

ويتوجه اليوم الأحد، نحو 6 ملايين طالب وطالبة؛ لأداء اختبارات الفصل الدراسي الأول، بالمرحلتين الثانوية والمتوسطة.