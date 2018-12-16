عناوين الصحف الرياضية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاحد 16 ديسمبر 2018م

شهاب محمد - الخرطوم - الصحف الرياضية الخليج 365: الصدى

قاهر العرب يسقط الأمل بثنائية التكت والعجب

محمد الشيخ مدني : حققنا الأهم وكسبنا النقاط الثلاثة في ظروف صعبة

مولانا جمال يزور بعثة المريخ ويهنئ بالتأهل العربي

العرفاوي : طالبت اللاعبين بعدم استعجال النصر وكنت واثقا من كسب اللقاء

الهلال والأفريقي في صراع الأقوياء برادس الليلة صـحـيـفـة الـجـوهـرة الـريـاضـيـة :

– حشد اسلحته لقطع نصف الطريق ل (مجموعات الابطال)..هلال التحدى” ينازل الافريقي

-الزعفورى” يراهن على روح الابطال ..يرسم استراتيجيه متوازنه ..ويركز على الاسلحه الهجوميه

-المهندس” يطالب بتشديد الامن ويثق فى التحكيم الجزائرى ..والليلي يتحدى : سنبلغ المجموعات

-المريخ يفترس الفهود بثنائيه..مدربه الزلفانى يصل اليوم ..

-هلال التبلدى” يصعب مهمته بالتعادل

-بالملعب الاولمبي براداس فى ذهاب رابطة الابطال هلال السودان يتسلح بالعزيمه والاصرار لقهر الافريقي فى عقر الدار ..الهلال يختتم استعداداته بحصة ساخنه لنزال الافريقي

-الزعفورى :الاجتهاد والتركيز سلاحنا لمواجهة الافريقي ..الهلال والافريقي بلا ايقافات..

-الاجتماع الفنى شهد روح طيبه .الهلال بالازرق الكامل ورئيس البعثه يطالب بتأمين المواجهه

-اجواء مثاليه فى الاجتماع التقليدى الزعيم

مريخ الصمود يتجاوز عقبة الفهود

الأحمر يبصم بثنائية في الشباك العطبراوية. ….أبو عشرين يتألق ويرتدي الشارة ويؤكد الجدارة

العرفاوي : حققنا الأهم. …الزولفاني يؤجل حضوره لليوم ورابطة الرياض تحفز نجوم الزعيم ب100 مليون

الحكم يتساهل مع لاعبي الأمل ويصرف ركلتي جزاء للمريخ

قال النتيجة كان يمكن ان تتضاعف : العرفاوي : حققنا المطلوب. …وطالبت اللاعبين بعدم الاستعجال

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