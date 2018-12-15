الحوثيون: غريفيث سلمنا رسالة تحدد موعد بدء هدنة الحديدة

مأرب (اليمن) / علي عويضة / الخليج 365



قال قيادي حوثي رفيع، السبت، إن المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث سلم وفد جماعته رسالة تتضمن موعد إيقاف إطلاق النار في محافظة الحديدة غربي البلاد.



يأتي هذا في وقت اندلعت فيه اليوم معارك بين القوات الحكومية والحوثيين في منطقة "الدريهمي" بمحافظة "الحديدة"، وهي المرة الثانية التي تندلع فيها اشتباكات بالمحافظة منذ توقيع اتفاق السويد.

وأضاف "محمد علي الحوثي" رئيس ما يسمى اللجنة الثورية العليا التابعة للجماعة في تغريدة على "تويتر"، إن "مبعوث الأمم المتحدة سلم رسالة لرئيس الوفد الوطني حدد فيها موعد إيقاف إطلاق النار في مدينة ومحافظة الحديدة".

وأشار "الحوثي" إلى أن هذا الموعد يأتي "وفق الاتفاق المعلن" في السويد، دون أن يحدد هذا الموعد.

وتابع: "نأمل أن يتم الالتزام به ميدانيا في موعده من قبل دول التحالف الأمريكي السعودي الإماراتي وحلفاءها باليمن، وأن تكون بداية لإنهاء العدوان (عمليات التحالف)".

وكان اتفاق الحديدة، الذي وقع عليه طرفي المشاورات في السويد، ينص على "وقف فوري لإطلاق النار في محافظة ومدينة الحديدة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى يدخل حيز التنفيذ فور توقيع ا لاتفاق".

ولم يرد مصدر في مكتب المبعوث الأممي على تساؤل لمراسل الخليج 365 حول الموعد الفعلي لإيقاف إطلاق النار، لكنه قال إن "موعد انسحاب القوات من الموانئ بعد أسبوعين من توقيع الاتفاق".

وأضاف المصدر طالباً عدم ذكر اسمه أنه بعد ذلك تتم "انسحابات مشتركة من المدينة خلال 21 يوما من الاتفاق".

واختتمت، الخميس الماضي، جولة مشاورات بين الأطراف اليمنية، اتفقت خلالها على ملفي الأسرى والحديدة، وتوصلت إلى تفاهمات حول ملف تعز.

وأخفق الطرفان في التوصل إلى تفاهمات في ملفي الاقتصاد والبنك المركزي ومطار صنعاء، فيما كان ملف المساعدات شاملاً في كل الملفات.