خلل في أنظمة فيسبوك تتسبب في تسريب صور 7 مليون مستخدم

إعتذرت إدارة "فيسبوك" عن خلل في أنظمة الحماية أدي إلى جعل الصور التي نشرها ستة ملايين و800 ألف مستخدم مكشوفة على مدى أكثر من عشرة أيام في أيلول الماضي، بحسب ما أعلنت إدارة الموقع.

وجرى تصحيح الخطأ بعد 12 يوماً، وهو لم يصب سوى المستخدمين الموافقين على اعتماد بعض التطبيقات التي يُجاز لها الاطلاع على الصور.

ولم يقتصر الأمر على الصور المنشورة على الصفحة، بل طال كل الصور التي حمّلها المستخدم عبر الموقع.

وقالت إدارة "فيسبوك" الجمعة إنها ستبلغ كل المستخدمين الذين أصابهم هذا الخلل. وأضافت "نعتذر لوقوع ذلك".

ويأتي الكشف عن هذا الخلل في ختام عام صعب على "فيسبوك" تخللته متاعب عدة من أبرزها فضيحة استخدام شركة بريطانية بيانات خمسين مليون مستخدم من دون علمهم.